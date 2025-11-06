Abone ol: Google News

Kendall Jenner'ın doğum günü kutlaması! Sınırları zorladı

3o yaşına giren dünyaca ünlü model Kendall Jenner, lüks villada doğum günü partisi verdi. Jenner üstsüz pozlarıyla yeni yaşında sınırları da zorladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 09:06
Kendall Jenner'ın doğum günü kutlaması! Sınırları zorladı
  • Kendall Jenner, 30. yaşını lüks bir villada kutladı.
  • Tatilinde paylaştığı üstsüz pozlarla Instagram'da büyük ilgi gördü.
  • Paylaşımları kısa sürede 1,3 milyon beğeni aldı.

Kendall Jenner, 30. yaş gününü lüks bir tatil villasında kutladı. Jenner, tatilinden paylaştığı cesur pozlarla Instagram’da olay yarattı.

TAŞLA KAPATTI

Haftalığı 125 bin dolarlık ultra lüks villada geçirdiği tatilden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Kendall, kumların üzerinde yalnızca yeşil bikini altı giyerek verdiği pozda, göğüslerini iki taşla kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

Bir diğer karede ise sadece beyaz bir havluyla poz veren Jenner, doğallığı ve cesaretiyle beğeni topladı.

Ünlü modelin giyinmediği paylaşımı kısa sürede 1,3 milyon beğeni aldı.

Magazin Haberleri