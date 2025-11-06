Kendall Jenner'ın doğum günü kutlaması! Sınırları zorladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kendall Jenner, 30. yaş gününü lüks bir tatil villasında kutladı. Jenner, tatilinden paylaştığı cesur pozlarla Instagram’da olay yarattı.

TAŞLA KAPATTI

Haftalığı 125 bin dolarlık ultra lüks villada geçirdiği tatilden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Kendall, kumların üzerinde yalnızca yeşil bikini altı giyerek verdiği pozda, göğüslerini iki taşla kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

Bir diğer karede ise sadece beyaz bir havluyla poz veren Jenner, doğallığı ve cesaretiyle beğeni topladı.

Ünlü modelin giyinmediği paylaşımı kısa sürede 1,3 milyon beğeni aldı.