Kerem Bürsin: Geçmişte hatalarım oldu

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, ilişkilerinde nasıl bir partner olduğunu anlattı.

Oyuncu Kerem Bürsin, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Rol arkadaşı Hande Erçel'le aşk yaşayan Bürsin, çok merak edilen ilişkisi hakında da konuştu.

"İLK TANIŞMA GÜNÜMÜZÜ KONUŞUYORUZ"

Çok şanslı olduğunu söyleyen Bürsin, "Kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani 'Ne zaman?' diye. Biz iş yüzünden bir araya geldik. Arkadaşlığımız, dostluğa dönüştü. Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk. Bir noktadan sonra tabii, 'Allah Allah, acaba?' dedik. Şanslıyız. Ben Hande ile olduğum için şanslıyım." ifadelerini kullandı.

Bürsin, "Maço musunuz? Sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorularına ise şöyle yanıt verdi:

"YANLIŞ YAPMIŞIM"

"Bence maço değilim. Politikama maçoluk uymuyor. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Hiç 'Geçmişte karışmadım' diyemem. Bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. El kaldırma ya da küfretme olmadı ama 'Ya bunu mu giyeceksin!' dediğim oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm."