Euro
14.153
-1.97%
Dolar
12.5641
-1.9%
Altın
744.16
0.76%
Borsa
1.832
2.63%
Bitcoin
711.260
6.79%
BTXN Coin
25.51
19.09%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Kerem Bürsin: Hande'nin giydiğine karışmam

    Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel'in giyimine karışmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kerem Bürsin: Hande'nin giydiğine karışmam

    Sen Çal Kapımı dizisinin setinde rol alan daha sonra dizi arkadaşlığı aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, önceki gün bir ödül törenine katıldı.

    Sevgililer, 3 ödülle ayıldıkları tören sonrası samimi açıklamalarda bulundu.

    "KARIŞMIYORUZ"

    Ünlü çift, sorular üzerine kıyafet konusunda birbirlerine karışmadıklarını söyledi. Bürsin, “Ben Hande’nin ne giydiğine karışmıyorum, o da bana karışmıyor.” dedi.

    Güzel oyuncu ise “Karışmak demeyelim, tabii ki birbirimize yakışan şeyleri söylüyoruz.” diye konuştu.

    Kerem Bürsin: Hande nin giydiğine karışmam #1Kerem Bürsin: Hande nin giydiğine karışmam #2Kerem Bürsin: Hande nin giydiğine karışmam #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir