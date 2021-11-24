Kerem Bürsin: Hande'nin giydiğine karışmam

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel'in giyimine karışmadığını söyledi.

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde rol alan daha sonra dizi arkadaşlığı aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, önceki gün bir ödül törenine katıldı.

Sevgililer, 3 ödülle ayıldıkları tören sonrası samimi açıklamalarda bulundu.

"KARIŞMIYORUZ"

Ünlü çift, sorular üzerine kıyafet konusunda birbirlerine karışmadıklarını söyledi. Bürsin, “Ben Hande’nin ne giydiğine karışmıyorum, o da bana karışmıyor.” dedi.

Güzel oyuncu ise “Karışmak demeyelim, tabii ki birbirimize yakışan şeyleri söylüyoruz.” diye konuştu.