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- Kerem Bürsin: Hande'nin giydiğine karışmam
Kerem Bürsin: Hande'nin giydiğine karışmam
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel'in giyimine karışmadığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 10:14
- Güncelleme : 24.11.2021 - 10:27
Sen Çal Kapımı dizisinin setinde rol alan daha sonra dizi arkadaşlığı aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, önceki gün bir ödül törenine katıldı.
Sevgililer, 3 ödülle ayıldıkları tören sonrası samimi açıklamalarda bulundu.
"KARIŞMIYORUZ"
Ünlü çift, sorular üzerine kıyafet konusunda birbirlerine karışmadıklarını söyledi. Bürsin, “Ben Hande’nin ne giydiğine karışmıyorum, o da bana karışmıyor.” dedi.
Güzel oyuncu ise “Karışmak demeyelim, tabii ki birbirimize yakışan şeyleri söylüyoruz.” diye konuştu.