Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın hapsi isteniyor

Sevgilisi Şevval Şahin'in yemek yediği Kerem Kamışlı'yı denize atan, Yiğit Marcus Aral hakkında 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin, geçtiğimiz aylarda uzun süredir devam eden ilişkilerini noktaladı.

Şahin ilişkinin bitmesinin ardından, Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Çift birlikte İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan lüks bir restorana yemeğe gitti.

Yemek sırasında masalarına gelen Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı.

O anlar sosyal medyada günlerce konuşulurken, Marcus Aral hakkında 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Bu olayın ardından Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı ayrılırken, Şahin eski aşkına geri döndü.

İDDİANAMEDEN

Kerem Kamışlı'yı iterek denize attığı iddia edilen Yiğit Marcus Aral hakkında, "olası kastla adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve gönderildiği Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 24 Haziran 2021'de Kamışlı'nın, Şevval Şahin'le Üsküdar'daki bir restoranda yemek yedikleri anlatıldı.

Bu sırada Şahin'in eski sevgilisi olduğu belirtilen Yiğit Marcus Aral'ın, ikilinin yanına giderek konuşmaya başladıkları aktarılan iddianamede, bu esnada sanık Yiğit Marcus Aral'ın, Kerem Kamışlı'yı tehdit ettiği belirtildi.

İddianamede, konuşmaların ardından restoran görevlilerini çağıran Kamışlı'nın sanığı oturdukları masadan kaldırmasını istediği ifade edilerek, Aral'ın bu sırada Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle denize ittiği anlatıldı.

BOĞULMA RİSKİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

İddianamede yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Kamışlı'nın denize düştüğü yerin tabanıyla iskele bölümü arasında 3 metre 45 santim yükseklik olduğu ve herhangi tutulacak bir yerin bulunmadığına dikkati çekilerek, alanın yüzme bilmeyen bir kişi için boğulma ihtimali taşıdığına vurgu yapıldı.

Sanığın Kamışlı'yı boğulma tehlikesi olduğu halde Boğaz'ın derin ve akıntılı bir yerine atmasının "olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğuna yer verilen iddianamede, Kamışlı'nın denizden çıktığı esnada da olanları video ile kayda alan Aral'ın bunu basınla paylaşarak özel hayatı ihlal ettiği kaydedildi.