Khloe Kardashian paylaşıp sildi

Fotoğraflarına yaptığı photoshoplarla sık sık dalga konusu olan Khloe Kardashian son paylaşımıyla şaşırttı.

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dalga konusu oldu.

Son olarak siyahlar içinde görünen ünlü TV yıldızı, inceltme olayını abarttı. Kalçasındaki implantları çıkarmasıyla gündemde olan Khloe Kardashian, incecik yaptığı fotoğrafını paylaşıp hemen sildi. Sosyal medyanın diline düşen Khloe Kardashian'dan bir de garip bir açıklama yaptı.

"Reklam ekibim yaptı"

Ünlü isim, "Bu fotoğrafı hiç yayınlamadım bile. Belki reklam ekibim yaptı ama ben yapmadım." dedi.