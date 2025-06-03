Kim Kardashian'ın giyinme odası! Normal bir daire kadar

Haber Merkezi

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü televizyon yıldızı olarak başladığı kariyerini kendi markalarını yaratarak başarılı bir iş kadını haline gelen Kim Kardashian, Los Angeles'taki 60 milyon dolarlık malikanesindeki lüks giyinme odasının kapılarını hayranlarına açtı.

GİYİNME ODASI

Sadece giynme odası orta karar bir ev kadar. Odada kıyafetle dolu dolaplar, sayısız ayakkabının sergilendiği raflar ve ayna kaplı duvarlar var.

Kardashian, odasını ünlü tasarımcıların son modelleriyle doldururken bir yandan da kendi markasının ürünlerine yer veriyor.

Kim Kardashian bu saray yavrusu gibi evi 2014’te, Kanye West’le evli olduğu dönemde 20 milyon dolara almıştı.