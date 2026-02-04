Kısmetse Olur’un Cansel’i çok değişti! Son haline yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran evlilik programı Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük, programda Eser West ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çekmişti.

Evlenmeyi hayal ettiği sevgilisi West ile bir süre sonra ayrılan Çördük, Türkiye'yi terk ederek Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

GÖRENLER TANIYAMADI

Şimdilerde ABD'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Cansel Çördük'ün son hali gündem oldu. Ünlü ismi görenler, tanımakta güçlük çekti.

Zayıflayan ve yüzündeki değişimle dikkat çeken Cansel Çördük'e yorum yağdı.