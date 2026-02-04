Abone ol: Google News

Kısmetse Olur’un Cansel’i çok değişti! Son haline yorum yağdı

Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak tanınan fenomen Cansel Çördük, son haliyle gündeme geldi.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 12:47
  • Cansel Çördük, Kısmetse Olur programıyla tanınan ve Eser West ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken bir isim.
  • ABD'de yeni bir hayat kuran Çördük, sosyal medyadaki cesur paylaşımları ve fiziksel değişimiyle gündeme geldi.
  • Son haliyle tanınmakta zorlanılan Çördük'e çok sayıda yorum yağdı.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran evlilik programı Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük, programda Eser West ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çekmişti.

Evlenmeyi hayal ettiği sevgilisi West ile bir süre sonra ayrılan Çördük, Türkiye'yi terk ederek Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

GÖRENLER TANIYAMADI

Şimdilerde ABD'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Cansel Çördük'ün son hali gündem oldu. Ünlü ismi görenler, tanımakta güçlük çekti.

Zayıflayan ve yüzündeki değişimle dikkat çeken Cansel Çördük'e yorum yağdı.

