Abone ol: Google News

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde iddiası

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ hakkında herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü oyuncunun kız kardeşi cezaevine girdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 14:00
Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde iddiası
  • Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddia ediliyor.
  • Sebep olarak, eski eşinin sevgilisine yönelik şiddet gösterdiği belirtiliyor.
  • Aileye yakın bir kaynak ise Melisa Tatlıtuğ'un dün tahliye olduğunu ifade etti.

Ekranların en çok kazanan ünlü oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesiyle ilgili bir iddia ile gündeme geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ, iddialara göre cezaevine girdi. Sebebinin, eski eşinin sevgilisine şiddet uygulaması olduğu öğrenildi.

"DÜN TAHLİYE OLDU"

Sunucu İlknur Özkuş’un iddiasına göre oyuncunun kardeşi, Hendek Cezaevi’nde tutuklu. Aileye yakın bir kaynak ise “Dün tahliye oldu.” dedi.

Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ'un, daha önce ağabeyi ile pozları gündeme gelmişti.

Magazin Haberleri