Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde iddiası

Ekranların en çok kazanan ünlü oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesiyle ilgili bir iddia ile gündeme geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ, iddialara göre cezaevine girdi. Sebebinin, eski eşinin sevgilisine şiddet uygulaması olduğu öğrenildi.

"DÜN TAHLİYE OLDU"

Sunucu İlknur Özkuş’un iddiasına göre oyuncunun kardeşi, Hendek Cezaevi’nde tutuklu. Aileye yakın bir kaynak ise “Dün tahliye oldu.” dedi.

Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ'un, daha önce ağabeyi ile pozları gündeme gelmişti.