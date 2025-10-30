Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın sevgilisi tarafından dolandırıldığı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakterine hayat veren Sevim Erdoğan, şu sıralar aşk hayatıyla ilgili zor günler yaşıyor. Erdoğan sevgilisi tarafından dolandırıldığı iddiası ile gündemde.

KENDİSİNE 225 BİN TL YOLLADI

Erdoğan, dört yıldır birlikte olduğu Akın E. ile yollarını ayırmaya karar verdi. Ancak bu ayrılığın sonunun dolandırıcılıkla bittiği iddia edildi. İddiaya göre, Erdoğan’ın evine gelen Akın E., alkol alıp sızan oyuncunun cep telefonunu ele geçirdi. Telefon üzerinden banka hesabına giren Akın E., tam 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Parayı çektikten sonra cep telefonunu da yanına alıp ortadan kayboldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü isim, kendine geldikten sonra savcılığa giderek eski sevgilisinden şikayetçi oldu. İfadesinde, Akın E.’nin uzun süredir çalışmadığını ve geçim sıkıntısı nedeniyle kendisinden sürekli para istediğini belirtti.

"ANNEMDEN BİLE BORÇ ALDIM"

Erdoğan, “Annemden bile onun için borç aldım. Kumar oynuyordu. O gün vedalaşmak için geldi, birlikte içki içtik. Ben sızınca hesabımdaki parayı rızam olmadan kendi hesabına aktarmış, telefonumu da alıp gitmiş” dedi.

Paranın iadesi sağlanmasına rağmen Sevim Erdoğan şikayetinden vazgeçmedi.

3 sezon boyunca dizide yer alan Erdoğan geçtiğimiz sezon finalinde diziye veda etmişti. Dördüncü sezonda (2025-2026) kadroda yer almayacağı açıklanan Erdoğan, bir süredir ekranlarda yoktu.