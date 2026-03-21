Kubilay Kaan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da kanlı saldırı...

Feci olay, 19 Mart gecesi Sıddık Sokak’ta yaşanırken Canbay ve arkadaşları, Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, çakarlı olduğu öne sürülen lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

GENÇ FUTBOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ümraniye’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze için Sakarya’ya gelen Vahap Canbay güçlükle ayakta dururken, cenaze namazı öncesi gözyaşları bir an olsun durmadı.

ACILI BABA KONUŞTU

Hayatını kaybeden gencin babası Cemil Kundakçı, oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

Oğlum 21 yaşındaydı, Kars 36 Spor'da futbol oynuyordu. Birkaç ay önce oraya gitmişti. Bayram izni için buraya gelmişti. Tatil için gelmişti. Arkadaşları arabuluculuk yapması için çağırmış. ‘Aleyna ablan seni dinler' diyerek ricada bulunmuşlar.



Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Ümraniye'deki bir müzik stüdyosuna gidiyorlar. Arabada bekledikleri sırada iki araç geliyor. Araçlardan birinin çakarlı olduğu kesin. Çıkan tartışma sonucunda silahlar patlıyor ve oğlum vuruluyor. Olayı gerçekleştiren kişinin deniz yoluyla yurt dışına kaçtığını duyduk. Yetkililerden yardım istiyorum. Zanlıların yakalanmasını istiyoruz.

RAPÇİ CANBAY: SALDIRIYI ALEYNA BİLİYORDU

Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

Emniyette tanık sıfatıyla ifade veren rapçi Vahap Canbay’ın, saldırının Kalaycıoğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdüğü öğrenildi.

EK GÖZALTI TALEP EDİLDİ

Bu gelişme üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalaycıoğlu’nun gözaltı süresinin uzatılması için talepte bulundu.

Kalaycıoğlu’nun 1 gün daha gözaltında kalacağı öğrenildi.