Kubilay Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu için ek gözaltı talebi

Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayet...

Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile birlikte barışma girişimi için bir stüdyo önüne gittiği sırada saldırıya uğradı.

Sıddık Sokak’ta meydana gelen olayda, grup araç içinde beklediği sırada, çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler ateş açtı.

GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINDA

Emniyette görgü tanığı olarak ifade veren rapçi Canbay’ın, saldırının eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdüğü iddia edildi.

Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kalaycıoğlu’nu gözaltına aldı.

EK GÖZALTI TALEBİ

Gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bir gün ek gözaltı kararı talep edildi.

Kalaycıoğlu, Cinayet Büro Amirliği’nde bir gün daha sorgulanacak.

ŞÜPHELİ ŞAHIS ARANIYOR

Yapılan çalışmalarda silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi.

Olaydan sonra kayıplara karışan şüphelinin yakalanması çalışmalar devam ediliyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Vahap Canbay’ın polis merkezinde tanık sıfatıyla yaptığı açıklamada, saldırının Kalaycıoğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.