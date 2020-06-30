Küçük sevgilisinin ailesi İbrahim Tatlıses'i istemiyor

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in, kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile bir buçuk yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

26 yaşındaki Gülçin Karakaya beraber olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yaşadığı aşkı açıklayarak magazin gündemini sarsmıştı. Tatlıses, Bodrum’dan aşk paylaşımları yapmaya devam ediyor.

AİLE İSTEMİYOR

Kendisinden 43 yaş küçük Karakaya’nın, Tatlıses’in manikürcüsü olduğu ve ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı öğrenildi.

"EMNİYETTEYİM"

Tatlıses’in, Karakaya’yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenildi. Sanatçı, geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya hesabından sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: “Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez.”