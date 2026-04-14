Kürtçe şarkı söylediği için tepki almıştı! Seray Kaya'dan açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti'nde 'Başak' rolüyle yer alan Seray Kaya, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Seray Kaya son olarak sette Kürtçe müzik eşliğinde eğlendiği anları paylaştı.

KÜRTÇE ŞARKI TEPKİLERİNE CEVAP

Seray Kaya'nın bu paylaşımı bazı kişilerin tepkisini çekti. Oyuncu bu tepkileri görünce sinirlendi.

"BÖLEMEZSİNİZ"

Kaya, sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız" dedi. Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya'nın paylaşımı şöyle:

“Kürtçe şarkı dinliyorum ve söylüyorum diye bir kesim tarafından boykot ediliyormuşum. Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız. Vatanını seven hür bir kadın olarak birlikte var olmaya, güzel olan her şeye kucak açmaya devam edeceğim. Buyurun devam edebilirsiniz.”