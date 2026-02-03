Küslük unutuldu! Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş tatile çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, sevenlerini yasa boğmuştu.

KÜSMÜŞLERDİ

Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından yaşadıkları bir problem nedeniyle Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş küsmüş ve bir süre görüşmemişti.

ELTİLER YURT DIŞINDA

Uzun süredir görüşmeyen Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş, geçtiğimiz aylarda barışmıştı. Küslüğün ardından buzları eriten iki elti, aylar sonra birlikte yurt dışına çıktı.

SAMİMİ POZLAR

Viyana ve Budapeşte'ye giden ikili, verdikleri mutlu ve samimi pozları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Yorum yağan iki elti, mutluluk dolu pozlarıyla adeta düşman çatlattı.