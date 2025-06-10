Kusursuz operasyon sırrı! Kylie Jenner, göğüs estetiğiyle ilgili konuştu

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Ailesindeki diğer isimler gibi estetiğe önem veren Kylie Jenner, yıllarca göğüs estetiği hakkında gerçeği açıklamamıştı.

19 YAŞINDAYDI

19 yaşındayken gizlice göğüs estetiği yaptırdığını itiraf eden Kylie Jenner geçtiğimiz günlerde de TikTok kullanıcısına göğüs estetiğiyle ilgili detayları açıkça anlatarak herkesi şaşkına çevirmişti.

Herkesin tüm özelliklerini merak ettiği göğüs estetiğiyle ilgili Kylie şunları söyledi:

"445 cc, orta profil, kas altına yarım yerleştirildi! Silikon!!! Garth Fisher!!! Umarım yardımcı olur."

27 yaşındaki Kylie Jenner, bu açıklamasından kısa süre sonra bir arkadaşının doğum günü partisine katılırken oldukça dar bir kıyafet tercih ederek ortaya çıktı.