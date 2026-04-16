Yeşim Salkım okul saldırılarıyla ilgili konuştu: Üremeyin, daha az sevişin

Türkiye Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarla derin bir üzüntü içinde.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okulda 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş’ın Ayser Çalık Ortaokulu’nda saldırı gerçekleşti. Saldırıda 9 kişi öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

"AZ SEVİŞİN"

Konuya dair bir paylaşım da Yeşim Salkım'dan geldi. Bir video çekerek ağzına geleni sayan ünlü isim 'Üremeyin, daha az sevişin' ifadelerini kullandı.

İşte ünlü şarkıcının açıklaması:

"EBEVEYNLİK RUHSATI ÇIKARTILSIN"

“Doğurup doğurup sokağa salmayın. Anne babalık yapamayacaksanız, anne baba olmayın. Kedi köpek de sokakta doğuruyor. Çocuğunuzu büyütemeyecekseniz, onu sevemeyecekseniz, onu topluma faydalı bir birey olarak yetiştiremeyeceksiniz, doğurmayın. Üremeyin. Ebeveynlik böyle bir şey değildir. Senin yetiştiremediğini, büyütemediğini, eğitemediğini ben sokakta eğitmek zorunda değilim. Hiçbir öğretmen de eğitmek zorunda değil. Çoluk çocuk sahibi olmak için ebeveynlik ruhsatı çıkartsınlar. Anne baba olmak kıymetli ve önemlidir yapamayacaksanız bu işin altına girmeyin, daha az sevişin.”