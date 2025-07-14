Kylie Jenner Yunanistan'da! Sahilde poz vermeyi ihmal etmedi

Kardashian-Jenner Ailesi'nin dikkat çeken isimlerinden Kylie Jenner, Yunanistan'a tatile gitti.

YAT POZU

27 yaşındaki reality yıldızı, pazar günü Instagram'da yaz tatilinden çarpıcı fotoğraflar paylaştı. Jenner, parlak sarı renkli vintage bikinisiyle bir yatın üzerinde poz verdi.

"KIZ KIZA TATİL"

Jenner, paylaşımına “Yunanistannn” notunu düştü. Jenner ayrıca en iyi arkadaşı Stassi Karanikolaou ile bir fotoğraf ve kızı Stormi ile bir video paylaşarak bunun kız kıza bir tatil olduğunu gösterdi.

Jenner duş alırken çektirdiği pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Jenner'ın bikinili pozlarına milyonlarca beğeni geldi.