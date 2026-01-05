Abone ol: Google News

Kylie Jenner'ın havuz başı pozları! Bikinisi küçük geldi

Son dönemde Timothée Chalamet ile ayrılık iddialarını yalanlayan Kylie Jenner'dan yeni bikinili kareler geldi.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 15:42
  • Kylie Jenner, yeni yıl tatilinde havuz başında çekilen iddialı pozlarıyla dikkat çekti.
  • Altın renkli dekolteli bikinisiyle beğeni toplarken, makyajı doğal ve etkileyici bulundu.
  • Jenner, Timothée Chalamet ile ayrılık iddialarının ardından yeniden gündemde.

Dünyaca ünlü reality yıldızı Kylie Jenner, yeni yıl tatiline devam ediyor.

28 yaşındaki Jenner, havuz başında verdiği iddialı pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

HAVUZDA BİLE TARZ

Altın renkli, derin dekolteli bikini üstü ve uyumlu altıyla kamera karşısına geçen Jenner, cesur tarzıyla beğeni topladı.

Kirpiklerinde rimel, gözlerinde hafif far kullanan ünlü isim; pembe allık ve nude tonlardaki rujuyla doğal ama etkileyici bir görünüm sergiledi.

