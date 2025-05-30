Lucas Torreira'nın hamlesi bitmiyor! Devrim Özkan'ı yine takipten çıkardı

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Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, sorunlu birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda bitirmişlerdi.

Birkaç hafta Devrim Özkan'ı unutmuş gibi davranan başka kadınlarla görüntülenen Lucas Torreira, kısa bir süre sonra herkesi şaşırtmıştı.

DEVRİM'DEN GERİ DÖNÜŞ OLMADI

Torreira geçtiğimiz günlerde eski aşkı Devrim Özkan'ı sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı. Özkan, eski sevgilisinin takibine geri dönmemeyi tercih etmişti.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Günler süren bu takipsizlik sonrası Torreira'dan yeni Instagram hamlesi geldi. Torreira, ünlü oyuncuyu takipten çıktı.