Elvin Levinler ağız içi masajı yaptırdı! Yorum yağdı

Ekranların fenomen yapımlarından "Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı Ayben karakteriyle tanınmıştı.

AĞIZ MASAJI

Şimdilerde ise yoga videoları ve seyahat paylaşımlarıyla sosyal medyada sıkça adından söz ettiren fenomen Elvin Levinler, ağız içi masajıyla gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünlü isim, yüz kaslarını rahatlatmayı amaçlayan ağız içi masajı yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

"PARA ÇOK"

Yüz estetiği ve rahatlama amacıyla tercih edilen bu alternatif teknik, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Elvin Levinler'in bu anlarına; 'Saçma', 'para ne yapacağını şaşırtmış' gibi yorumlar yapıldı.