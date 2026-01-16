ASAP Rocky, Rihanna hakkında konuştu: Annem istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç çocuğunun annesi Rihanna ile birlikteliğini kamuoyuna 2021'de duyuran ASAP Rocky, ünlü pop yıldızıyla ilişki kurmasının nedenini açıkladı. Annesinin bu ilişki için onu teşvik ettiğini açıkladı.

Bir podcast yayınında konuşan rapçi, annesi Renee Black'in kendisi ve Rihanna'nın flört etmeye başlamasını gerçekten isteyen kişi olduğunu söyledi.

"ANNEM RİRİ'Yİ İSTEDİ"

Rocky, "Annem sürekli 'Şu an birlikte olduğun kızı sevdiğini biliyorum ama ben senin Riri ile olmanı istiyorum' derdi." ifadesini kullandı.

Ünlü rapçi; "Ben de 'Anne, neden sürekli bunu söylüyorsun? O kız beni o şekilde bile istemiyor. Sakin ol anne. O sadece benim arkadaşım' derdim." şeklinde konuştu.

"ANNELER BİLİR"

Annesinin, Rihanna ile birlikte olması konusunda ısrarlı olduğunu söyleyen Rocky, "Anneler bilir." dedi.

"ÇOK GÜLÜYORUZ"

37 yaşındaki ASAP Rocky ve Rihanna, 2019 sonlarında ilişkilerini aşka dönüştürdü. "Aynı dünyaların insanları gibiydik. Aynı yıl doğduk. Babam onun memleketinden" diyen Rocky, "Çok fazla benzerlik var, çok komik. Bunun üzerine çok gülüyoruz" ifadesini kullandı.

3 ÇOCUK VAR

ASAP Rocky ve Rihanna ikilisi, 2021'de aşklarını duyurduktan sonra üç çocuk sahibi oldu. Çiftin 3 yaşında RZA, 2 yaşında Riot adında oğulları ve henüz 3 aylık olan kızları Rocki dünyaya geldi.