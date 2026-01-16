Demet Özdemir'den Bradley Cooper açıklaması: Hem şaşırttı hem de çok mutlu etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü oyunculardan Bradley Cooper, katıldığı bir programda annesi Gloria Campano'nun bir Türk dizisi fanı olduğunu açıklamıştı.

"ORADAKİ KADIN DA İYİ"

Annesini pandemi döneminde 'Erkenci Kuş' dizisini İngilizce alt yazıyla izlediğini söyleyen Cooper; "Dizi gerçekten iyi" diyerek başrol oyuncusu Demet Özdemir için de "Oradaki kadın da iyi" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞAŞIRTTI VE MUTLU ETTİ"

Özdemir, katıldığı bir ödül töreninde Bradley Cooper'ın açıklamaları hakkında konuştu: "Sizin aracılığınızla öncelikle annesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey tabii ki. Bu bizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti."