Manken Demet Şener gençlik sırrını açıkladı: "Hareketli hayat"

Bir etkinliğe katılan Demet Şener, gençlik sırrıyla ilgili ipuçları verdi. Ünlü mankenin açıklamaları gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 16.10.2025 10:49
Manken Demet Şener gençlik sırrını açıkladı:

1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen ünlü manken Demet Şener, eski günlerinden hiçbir şey kaybetmedi. 

48 yaşındaki Demet Şener, dün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KENDİME BAKMAYI SEVİYORUM"

Gazeteciler, burada Şener'e genç ve fit görünmesinin sırrını sordu. 

Ünlü manken, "Tabii spor yapıyorum çok da seviyorum. Kendime bakmayı seviyorum. Genetik olarak şanslıyım. Çocuklarımın peşinde bir İngiltere, bir İspanya mekik dokuyorum. Ayrıca çalışıyorum, kendi mesleğimi yapıyorum. Daha hareketli bir hayat yaşıyorum. O yüzden de daha dinç ve yaşımdan daha genç durduğumu düşünüyorum." dedi.

