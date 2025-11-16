Mauro Icardi: Boşandıktan sonra evlilik konuşacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arjantinli oyuncu China Suárez, katıldığı bir programda Mauro Icardi ile evlilik sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturdu.

Programda sunucusu, şaka yaparak kamera arkasındaki Icardi'yi işaret etti ve "Bu adam seni en sonunda evlendirecek." dedi.

China ise, "Önce boşanması lazım. Boşanma birkaç aya sonuçlanır." diye cevap verdi.

"BOŞANMA SONUÇLANMADI"

Programı sunucusu; Ben boşandığını sanıyordum." şeklindeki ifadeleri kullandı.

Kısa süre sonra Icardi de sohbete katıldı ve boşanmanın Mart 2026’da sonuçlanacağını doğruladı; "Önce boşanayım, sonra planlamaya başlarız." diyerek evlilik ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

"BOŞANDIKTAN SONRA BAKACAĞIZ"

Sunucu Icardi’ye tekrardan; "Evlenecek misiniz?" sorusunu sordu ve Icardi, "Boşandıktan sonra bakacağız." diye cevap verdi. China Suarez ise bu konuda çok konuşmadıklarını söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi.