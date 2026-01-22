Mauro Icardi'den Nara'nın 'Aile olacağız' paylaşımına tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme geliyor.

Olaylı bir şekilde boşanan ikilinin arası tam düzeldi derken, yine karşı karşıya geldiler.

Icardı, Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı göndermeye sert tepki gösterdi.

NARA: SONSUZA DEK AİLE OLACAĞIZ

Wanda Nara, sosyal medyada bir takipçisinin, "Mauro ile aran nasıl?" sorusuna; "Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız" yanıtını vermişti.

ICARDI'DE SERT TEPKİ GELDİ

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın bu açıklamalarına çok sinirlendi.

Arjantinli yıldız; "Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı. Kendi çöküşünün zirvesinde. Asla ailemden biri olamayacak. Tek bağ, çocuklarımın annesi olması" dedi.