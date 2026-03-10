Oyuncu Hazar Ergüçlü sevgilisi Efe Çelik'ten ayrıldı

Reyting rekorları kıran dizilerden İnci Taneleri'nde 'Dilber' karakterini oynayan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık haber oluyor.

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Ergüçlü'nün son ilişkisi de hüsrana uğrattı.

Hazar Ergüçlü, uzun süredir DJ Artz sahne adıyla bilinen Efe Çelik ile aşk yaşıyordu.

"TEDADÜF AŞK DEĞİL"

Daha önce ilişkisi hakkında konuşan Hazar Ergüçlü, "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi." demişti.

BİTTİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Sevgilisinin fotoğraflarını Instagram sayfasından silen Hazar Ergüçlü, onunla takipleşmeyi de bıraktı.