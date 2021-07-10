Meghan Markle, İngiltere'ye dönmek istemiyor iddiası

Sussex Düşesi'nin, Kraliyet ailesine karşı çekinceleri olduğu belirtildi.

İngiltere Kraliyet ailesi hakkında verdiği demeçlerle şimşekleri üzerine çeken Meghan Markle'ın, aile ile bir araya gelmek istemediği öne sürüldü.

İngiliz basınından Express, Prens Harry ve eşi Markle'ın, bir dizi röportajda Kraliyet'e karşı çok sayıda suçlamada bulunduğunu anımsattı.

İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTEMİYOR

Kraliyet Uzmanı Marlene Koenig, bunun Meghan'ın İngiltere'ye dönmek istemeyebileceği anlamına gelebileceğini söyledi.

Koenig, "Tüm ifadeleri göz önüne alındığında, istemeyebilir ve aile tarafından hoş karşılanmayacağı hissine kapılabilir." dedi.

"GELEMEZSİNİZ DEMEZLER"

Koenig, görüşlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ama bunların hepsi olgun insanlar. Özel duyguları ne olursa olsun, Kraliçe'nin, Charles ve Camilla'nın 'gelemezsiniz' diyeceklerinden şüpheliyim."

Sussex Düşesi'nin eşi Harry ile birlikte İngiltere'yi ziyaret etmesi durumunda Kraliyet ailesi tarafından "hoş karşılanacağı" görüşüne yer verildi.