Meghan Markle, Kraliyet günlerini geride bıraktı

2020'de İngiltere'deki Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yeni hayatlarına adapte oldu.
43 yaşındaki Markle, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabını yeniden açtı.
"Meghan" adıyla sosyal medya platforma katılan Düşes, son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
ÖZEL HAYATINDAN KARELER
Instagram hesabında dijital platformlarda yayınlanan programları ve markası hakkında paylaşım yapan Markle, ilk kez özel hayatına dair fotoğraflar yayınladı.
BEYONCE KONSERİNE KATILDI
Markle ile Prens Harry, dünya turnesine çıkan Beyonce'nin Los Angeles'taki konserine katıldı.
"Dün geceden" notuyla paylaşım yapan Markle, eşiyle konserde eğlendiği anları paylaştı.
Prens Harry'nin eşini öptüğü anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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