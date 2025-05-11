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Meghan Markle, Kraliyet günlerini geride bıraktı

Meghan Markle, Kraliyet günlerini geride bıraktı ABD'de yerleşerek yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle'ın Beyonce konserinden yaptıkları paylaşımlar çok konuşuldu.