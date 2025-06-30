Meghan'ın ''ev yapımı'' reçeli sahte çıktı

Meghan Markle ile ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

Markle, kurucusu olduğu As Ever markasıyla gündemde.

Markle'ın öve öve bitiremediği ve saniyeler içerisinde tükenen reçellerinin sahte olduğu belirlendi.

EL YAPIMI DEĞİL

Daily Mail'in haberine göre, Markle'ın 6,50 sterline sattığı reçeller, aslında bahsedildiği gibi hazırlanmıyor.

FABRİKADA ÜRETİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

"Meghan Markle'ın ev mutfağında hazırladığı tariften esinlenildiği" söylenilen reçel kavanozlarının fabrikada üretildiği iddia edildi.

Sosyal medyaya geri dönen Markle, 4 yaşındaki kızı Lilibet ile Kaliforniya'daki evinde bir tencerede kaynayan meyveli bir karışımı göstererek sattığı reçellerin ev yapımı olduğunu öne sürüyor.

Ancak reçelin, Illinois'daki bir fabrikada üretildiği ortaya çıktı.