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- Mehmet Ali Erbil Tuğba Ekinci'nin yeni klibini beğendi
Mehmet Ali Erbil Tuğba Ekinci'nin yeni klibini beğendi
Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla konuşulan şarkıcı Tuğba Ekinci yeni klibiyle dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 06.06.2022 - 07:24
"Türkiye'de benim gibisi yok" şarkıcı diyen Tuğba Ekinci'nin yeni şarkısının klibiyle olay oldu. Cesur sahnelerin yer aldığı klip Instagram'da kısa sürede dikkat çekti.
Ekinci, klipte yaptığı kalça danslarıyla oldukça cesurdu. Tuğba Ekinci’nin Instagram sayfasından paylaştığı klip sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.
"İşte kadın"
Son dönemde Ece Ronay'ı taciz ettiğine dair mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil eski hostesliğini yapan Tuğba Ekinci'nin cüretkar karelerini görünce kendini tutamadı.
Ünlü şovmen, Wkinci'nin paylaştığı videoya "İşte kadın" yazdı.