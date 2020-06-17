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    Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre sonra sokağa çıktı

    Aylar sonra evinden dışarıya çıkan Erbil, hayvanat bahçesini ziyaret etti.
    • DHA
    • 17.06.2020 - 16:25
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    Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre sonra sokağa çıktı

    Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aylarca yoğun bakımda kalan komedyen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evinde devam ediliyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti.

    DİVA'YI ELLERİYLE BESLEDİ

    Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı, elleriyle besleyerek süt içirdi.

    Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra ilk kez görüntülendi İZLE

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