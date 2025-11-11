Mehmet Ali Erbil'in eşi "evden ayrıldı" iddialarını yalanladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, gündemden düşmüyor.

Sık sık ayrılan, barıştıktan sonra da hızlı bir şekilde nikah masasına oturan ikiliden Erbil, dikkatleri üzerine çeken bir açıklama yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in, "Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım." açıklamasının ardından yeni eşi Gülseren Ceylan, evi terk etti.

EVİ TERK ETTİ

Altıncı evliliğini yapan Erbil, katıldığı bir programda, "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım." demişti.

Erbil'in katıldığı bir televizyon programında söyledikleri, Ceylan'ın evi terk etmesine neden oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Erbil, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında eşine seslenerek özür diledi.

Ünlü şovmen, “Şu anda ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son röportajımda söylediklerim o anlık bir şeydi.” diyerek Ceylan’dan geri dönmesini istedi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

"Evi terk etti" haberlerinin ardından Gülseren Ceylan ve Erbil, gece saatlerinde bir mekandan el ele çıktı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceylan, "Evi terk etmedim, ne terk etmesi o kadar kolay mı?" dedi.

Erbil ise şakayla karışık, "Bir eli yağda bir eli balda, gider mi o?" dedi.

Keyifli oldukları gözlenen ikili, daha sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.