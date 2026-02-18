Melek Baykal'ın Akasya Durağı itirafına tepki! Ateş Fatih Uçan'ı kızdırdı

Yıllar önce ekrana gelen 'Akasya Durağı' dizisinin yeniden çekileceği iddiaları gündeme geldi. Diziye dair sorular üzerine usta oyuncu Melek Baykal sessiz kalmadı.

"SEVDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"

Melek Baykal açık açık "Benim zaten çok sevdiğim bir iş değildi açık söyleyeyim çok kısa çalıştım ben orada. Türker beyden affımı istemiştim. 10 gün önce bir teklif geldi ama ben burada olduğuma inananlardanım. Tiyatroyu seviyorum dizilere çok fazla sıcak bakmıyorum artık" dedi.

"DUBLAJ İSTEDİ"

Baykal'ın sözleri Akasya Durağı dizisinde 'çaycı Ali Kemal' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan'ı kızdırdı. Ateş Fatih Uçan usta oyuncuya şu sözlerle sert çıktı: “Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız.”