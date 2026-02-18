Neslihan Atagül'ün ayna pozu! Takipçileri beğendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine giren ve Aziz adında bir erkek çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, anne olmayı çok sevdi.

"ERKEK ÇOCUĞUM OLACAĞINI BİLİYORDUM"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda, "Çocukluğumdan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." açıklamasıyla dikkat çekmişti. Atagül, annelik sürecinde kariyerine ara vererek ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ünlü oyuncu, şimdilerde ailesiyle günlerin tadını çıkarıyor.

AYNA POZU

Atagül, bugün yaptığı yeni paylaşımla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu, ayna pozuyla hayranlarının beğenisini kazandı.