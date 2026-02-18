Tartışma yaratır! Hande Ataizi'den Beren Saat yorumu geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

‘Aşk-ı Memnu’ dizisindeki Bihter karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat, şarkıcı olmaya karar verdi.

Birçok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncunun ilk şarkısı da çıktı. Mikslerse Grammy ödüllü Brendan Morawski tarafından yapıldı.

Şarkının Los Angeles’ta çekilen klibinde Beren Saat’in performansı da dikkat çekti.

Şarkı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Hande Ataizi'den de yorum gecikmedi.

"AMATÖR"

Ataizi, Saat'in şarkısı için “Dinledim ve gördüm. Ben beğenmedim, bana uymadı. Daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş.” dedi.

"AMAÇ BAŞKA OLABİLİR"

Şarkıyı gereksiz bulduğunu söyleyen Hande Ataizi, “Gerek yoktu bence böyle bir şeye. Çok şahane bir şey olmadığı sürece yapmaya gerek yok. Konuşulacak bir şey olması lazım. Gerçi bu da konuşuldu. Belki amaç farklıdır." ifadelerini kullandı.