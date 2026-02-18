Metin Akpınar'ın biyolojik kızı açtığı manevi tazminat davasını kazandı

- Metin Akpınar'ın kızı olduğu mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle açtığı davada 6 milyon TL manevi tazminat kazandı.
- Nebioğlu, aldığı kararın adaletin yerine gelmesi açısından emsal olduğunu belirtti.
- Mahkeme kararının itiraz yolunun açık olduğu ve Nebioğlu'nun daha önce babalık davasını kazandığı belirtildi.
Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun hukuk mücadelesi sürüyor.
Nebioğlu'nun Akpınar hakkında "babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği" gerekçesiyle açtığı tazminat davasından karar çıktı.
Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
"EMSAL BİR KARAR ALINDI"
Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı." dedi.
Daha önce babalık davası açtıklarını ve bunu kazandıklarını belirten avukat Ahmet Furkan Uludağ ise mahkeme kararına ilişkin şunları söyledi:
En azından Duygu'nun bu yıkımına bir nebze su serpecek tazminat talepli bir dava açtık. Davamızda birçok tanık dinlendi. Mahkemece emsal nitelikte bir karar verildi. Duygu'ya talebimiz doğrultusunca 6 milyon TL gibi manevi tazminata hükmedildi. İnşallah kendisi lehine hükmedilen bu tazminat, Duygu'nun bu zamana kadar çektiği acılara bir nebze su serpmiş olur.
NEBİOĞLU'NUN ABLASIYLA UĞUR DÜNDAR'IN DNA'SI EŞLEŞMEMİŞTİ
Metin Akpınar'a babalık davası açtığı dönemde basına konuşan Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu iddia etmişti.
Nebioğlu’nun iddiasının ardından İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı.
Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi.
Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi:
Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.
Uğur Dündar da, konuya ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:
Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu, kısaca net bir cevap vereyim. Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır.