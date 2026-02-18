Metin Akpınar'ın biyolojik kızı açtığı manevi tazminat davasını kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun hukuk mücadelesi sürüyor.

Nebioğlu'nun Akpınar hakkında "babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği" gerekçesiyle açtığı tazminat davasından karar çıktı.

Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

"EMSAL BİR KARAR ALINDI"

Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı." dedi.

Daha önce babalık davası açtıklarını ve bunu kazandıklarını belirten avukat Ahmet Furkan Uludağ ise mahkeme kararına ilişkin şunları söyledi:

En azından Duygu'nun bu yıkımına bir nebze su serpecek tazminat talepli bir dava açtık. Davamızda birçok tanık dinlendi. Mahkemece emsal nitelikte bir karar verildi. Duygu'ya talebimiz doğrultusunca 6 milyon TL gibi manevi tazminata hükmedildi. İnşallah kendisi lehine hükmedilen bu tazminat, Duygu'nun bu zamana kadar çektiği acılara bir nebze su serpmiş olur.

NEBİOĞLU'NUN ABLASIYLA UĞUR DÜNDAR'IN DNA'SI EŞLEŞMEMİŞTİ

Metin Akpınar'a babalık davası açtığı dönemde basına konuşan Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu iddia etmişti.

Nebioğlu’nun iddiasının ardından İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı.

Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi:

Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.

