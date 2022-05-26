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    Melek Mosso'nun Isparta konseri iptal edildi

    Açıklamaları yüzünden tepki çeken ünlü şarkıcı Melek Mosso, Isparta'da konser veremeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 07:14
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    Melek Mosso'nun Isparta konseri iptal edildi

    Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde kadınların kıyafetlerini eleştirenler hakkında konuşmuştu.

    "Uçun kızlar"

    Mosso, sahneden “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun” ifadeleri kullandığı için hedef gösterilmişti.

    Afişten çıktı

    Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sanatçı Melek Mosso 3 Haziran da kentte bir konser verecekti.

    Melek Mosso afişten çıktı

    Bazı sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Daha sonra ise Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaptı ve Melek Mosso konserini iptal etti.

    Melek Mosso nun Isparta konseri iptal edildi #1

    İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da ortak açıklamayla konsere tepki göstermişti.

    "Ahlaksızlığı özendiriyor"

    Açıklamada, "Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz" denildi.

    Melek Mosso nun Isparta konseri iptal edildi #2

    Melek Mosso nun Isparta konseri iptal edildi #3

    Melek Mosso nun Isparta konseri iptal edildi #4


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