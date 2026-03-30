Seda Sayan evlilik tarihini unuttu: Çok evlenince öyle oluyor

2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le dünyaevine giren Seda Sayan, bu evliliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Önceki gün İzmirli hayranlarıyla buluşan Sayan, her sahnesine olduğu gibi bu sahnesine de eşi Çağlar Ökten'i yanında götürdü.

"BİZİM TARİH"

Sahneye çıkan bir kadının evleneceğini öğrenince evlilik tarihini soran Sayan'a, eşi Çağlar Ökten "Ona sen evlilik tarihini mi sordun?" diyerek seslendi. Sayan'ın "Evet" yanıtı üzerine eşinin "Ne dedi?" sorusunu, "Aa bizim tarih" diyerek şaşkınlıkla karşıladı.

Seda Sayan, kendi evlilik sayısına göndermede bulunarak söylediği "Çok evlenince öyle oluyor" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.