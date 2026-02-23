Merve Boluğur, Photoshop'u abarttı! Takipçileri yorum yağdırdı

Yer aldığı popüler diziler ve canlandırdığı ikonik karakterlere rağmen Merve Boluğur, yıllar önce televizyon ve dizilerden uzaklaşarak kendine çekilmişti.

Artık ekranlarda olmasa da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan Boluğur, son yaptığı son yayınladığı kareyle de konuşuldu.

PHOTOSHOP'LA ADRİANA

Photoshop'a merak saran ünlü oyuncu, kendisine yaptığı filtreyle herkesi şaşırttı. Photoshop'u hali Adriana Lima'ya benzetilen Boluğur'a takipçileri yorum yağdırdı.

MERVE EKRANA KÜSTÜ

Adını milyonlara tanıtan ilk çıkışını Acemi Cadı ile yapan Merve Boluğur, yer aldığı dizilerle büyük kitlelere ulaşmış, güzelliğiyle kendine hayran bırakmıştı.

Küçük Sırlar'da canlandırdığı Ayşegül karakteriyle oyunculuğunun çeşitliliğini izleyiciye gösteren Merve Boluğur kendini ekranlarda kanıtlamaya devam ediyordu.

“Kuzey Güney”de Zeynep, “Muhteşem Yüzyıl”da Nurbanu Sultan gibi çeşitli rollerde izlediğimiz Boluğur ekranların aranan yüzlerindendi.

'İÇİMDEKİ FIRTINR'A SON DİZİSİ OLDU

Ancak kendisinin son dizisi 2017'de yayınalanan “İçimdeki Fırtına” olmuş, sadece bir sezon süren bu projeden sonra Boluğur yeni bir dizide yer almamaya karar vermişti.