Dilan Polat hamileliğini duyurdu: 3. geliyor

Sosyal medyanın en ünlü feomenlerinden Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 2024'ün 19 Ağustos'unda, eşi Engin Polat'ınki ise 4 Eylül'de 10 ayın sonunda bitmişti.

2 ÇOCUKLARI VAR

Cezaevine girmeden önce 3. çocuğu istediğini söyleyen ve hamile kalmak için tedavilere başlayan Dilan Polat'ın bir hayali daha gerçek oldu.

TÜP BEBEK

2025'in son aylarında tüp bebek tedavisine yeniden başlayan Dilan Polat, üçüncü çocuk hayali için gerekli adımı atmıştı. 6 gün önce embriyo transferi gerçekleşti ve Polat Ailesi bebeğin tutunup tutunamayacağını görmek üzere beklemeye başladı.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Masaya tatlı getiriyormuş gibi yapan Dilan Polat, eşi Engin Polat, kızı Nilda ve oğlu Milan Efe'ye hamile olduğunu açıkladı. İlk testi yaptığı anları da Instagram hesabından yayınlayan ünlü isme yorum yağdı.