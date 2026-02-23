Oyuncu Deniz Çakır'dan dikkat çeken açıklama: Kadının raf ömrü var

Televizyon ve sinema dünyasında sıkça tartışılan partnerler arasındaki yaş farkı konusu bitmek bilmiyor.

Bu çok tartışılan konuya bir tepki de ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan geldi.

Konunun yeni olmadığını ve hayatın doğal bir parçası olduğunu belirten Çakır, asıl meselenin sektörün kadın oyunculara biçtiği "raf ömrü" olduğunu söyledi.

"KADININ RAF ÖMRÜ VAR"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kadının küçük, erkeğin büyük olduğu rollere rastlıyoruz. Olmaz diye bir şey yok. Hayatta olduğu gibi dizide de olabilir. Kadınların raf ömrü var gibi bakılıyor.

"HAKSIZLIK"

Erkekler aynı kalıyor, yandaki kadınlar güncelleniyor. Yani bu biraz haksızlık gibi ama yeni bir şey değil bu. Buna düşünerek mesai harcayacağım bir konu değil."