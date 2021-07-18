Merve Özbey: Yeniden anne olmak istiyorum

Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına alan Merve Özbey, "Bebeğimiz babasına benziyor ama ikinci çocuğu ne yapıp edip kendime benzeteceğim" dedi.

Şarkıcı Merve Özbey, şubat ayında ilk kez annelik heyecanını tadarak, kızı Elif Özüm'ü kucağına aldı.

Uzun bir aranın ardından 'Yerle Yeksan' klibini müzikseverlerle buluşturan şarkıcı, klip çekimi sonrası yaptığı açıklamada kızı dünyaya geldikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.

"AKLIM SÜREKLİ ONDA"

Merve Özbey, kızının babası Kenan Koçak’a benzediğini belirtti.

Eşinin çok iyi bir baba olduğunu söyleyen Özbey şu ifadeleri kullandı;

"Allah isteyen herkese versin. Sürekli aklım onda. Klip çekimine geldim ama 15 dakikada bir evdeki ablamıza soruyorum. Tarif edilebilecek bir duygu değil.





"İKİNCİ BEBEĞİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bebeğimiz babasına benziyor ama ikinci bebeği ne yapıp edip kendime benzeteceğim.

2'nci bebeği düşünüyoruz. Durmak yok yola devam."







