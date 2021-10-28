Metecan James Birsen, Selin Ciğerci'yi yalanladı

Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı iddia edilen Metecan James Birsen’den ilk açıklama geldi.

Futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.

SELİN CİĞERCİ DOĞRULAMIŞTI

Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci, "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor." demişti.

Çıkan bu iddialar sonrasında Birsen, sosyal medya hesabından açıklamaya yaptı. Metecan James Birsen, hakkında çıkan aşk iddialarını sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak yalanladı.

"KINIYORUM"

Yakışıklı basketbolcu, "Bugün hakkımda çıkan ve birçok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum.” ifadelerini kullandı.