Muazzez Abacı’dan kötü haber! Kalp krizi geçirdi

- Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.
- Ünlü şarkıcıya stent takıldı ve tedavisi normal odada devam ediyor.
- Abacı'nın yakın dostu Seda Akay, şarkıcının sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı.
Türk Sanat Müziği'nin efsane isimlerinden 77 yaşındaki Muazzez Abacı'nın sağlık durumuyla ilgili gelen haberler, sevenleri ve hayranlarını üzdü.
Daha önce Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Abacı, kalp krizi geçirdi.
NORMAL ODADA
Abacı'nın yakın dostu ünlü söz yazarı Seda Akay, üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
“Muazzez Abacı’ya salı günü geçirdiği kalp krizinin ardından stend takılmış ve tedavi altına alınmıştır. Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Telefon görüşmemiz sonrasında Abacı, son durumunu sevenlerine duyurmamı istedi.”
