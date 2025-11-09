Muazzez Ersoy Nijeryalı hayranıyla düet yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündeme geldi.

Sempatik görüntüsü ve söylediği Türkçe şarkılara çektiği videoları İnstagram'da milyonlarca kişiye ulaşan Ndubuisi, 2 haftalık Türkiye seyahatinde Ersoy ile yan yana geldi.

'SEVEMEDİM KARAGÖZLÜM' ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Ersoy, şarkılarını ezbere bilen Nijeryalı öğrenci Ndubuisi Christopher Akpuru'yu evine davet ederek birlikte "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını söyledi.

"ANNECİĞİNDEN TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENMİŞ"

Muazzez Ersoy, bulunduğu paylaşımda; "Sevgili Ndubuisi Christopher Akpuru, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş.

Şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim. Şu tatlılığına bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.