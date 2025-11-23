Muazzez Ersoy'dan iddialı fotoğraflar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk klasik müziğinin güçlü sesi...

'Sevemedim Kara Gözlüm', 'Benim Gözüm Sende', 'Sevenler Mesut Olmaz', 'Unutursun Diye', 'Kahverengi Gözlerin' gibi birçok imza şarkısı bulunan Muazzez Ersoy, yoğun konser temposunu hiç bırakmayanlardan oldu.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

67 yaşındaki şarkıcı, zaman zaman sahne kombinleri ve açıklamalarıyla gündeme otursa da hep kariyeriyle öne çıkan isimle arasındaydı.

Daha önce 'İnat ettim yaşlanmayacağım' diyen Ersoy, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı son pozlar ile büyük değişiminin konuşulmasına sebep oldu.