Murat Dalkılıç'tan ameliyat açıklaması

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burun ameliyatı hakkında konuştu.

Doğuştan gelen ve dışa doğru büyüyen burun kemikleri nedeniyle bugüne kadar tam 11 kez operasyon geçiren Dalkılıç, yeniden ameliyat masasına yatacak.

Son günlerde yeniden estetik olduğu yönündeki iddialar, Dalkılıç'ın yaptığı açıklamayla son buldu.

İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dalkılıç, çıkan 'Yeniden burun estetiği oldu' haberlerini yalanladı.

"BURNUMDAN NEFES ALAMIYORUM"

Şarkıcı, son operasyonunun üzerinden yaklaşık 7-8 ay geçtiğini belirterek şunları kaydetti;

Çok haberler çıkmış, ameliyat olduğuma dair. Ama ameliyat olmadım arkadaşlar. Sanırım en son ameliyatımın üzerinden 7-8 ay geçti.



Ocak ayında tekrar olacağım. Şu anda sürekli 'Nostril retainer' takıyorum ve bunu görüyorsunuz; çünkü burnumda nefes alamadığım için takıyorum.



İki yıldır kullanıyorum. Sanırım ocak gibi yeni ameliyat olacağım. O zamana kadar takmaya devam edeceğim. Sonrasında da herhalde bu süreç bitecek gibi duruyor.



Ama o zamana kadar çıkan haberlerde ‘ameliyat oldu’ denmesin diye bunu bir kez daha açıklamak istedim. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim, çok tatlısınız. Geçecek inşallah, bekliyoruz biz de.