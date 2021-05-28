Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, balıkçılarla ilgili söylediği sözler nedeniyle hakim karşısına çıktı. Övüç, savunmasında, "Varoşları aşağılamadım, onlara yaptığım yardımlar ortadadır." dedi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün, bir internet platformunda balık tutanlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Övüç, savunmasında kaş yapayım derken göz çıkartarak yersiz ifadeler kullandı.

Murat Övüç'ten mahkemede pes dedirten savunma VİDEO

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"VAROŞLARI AŞAĞILADIM İDDİA EDİLMİŞ, ÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM"

Savunması alınan Övüç, "Korona salgının olduğu dönemde insanlar sokağa çıkamıyordu. Bir haberde pek çok insanın balık tuttuğu görülüyordu. Ben de hissettiğim sosyal sorumluluk nedeniyle insanları uyarmak amaçlı söz konusu videoyu çekip, internete koydum. Buradaki amacım insanları uyarmaktı. Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır. Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım. Beraatimi talep ederim" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin amacının insanları uyarmak olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Duruşma ertelendi.

"İNSANLARA VAROŞ DEMİŞİM, EVET DEDİM"

Duruşma çıkışı açıklamalarda bulunan Murat Övüç, "Halkın sağlığını hiçe sayarak, kanunları hiçe sayarak bunları nasıl yaparsınız diye video çektim. İfademizi verdik, bir sıkıntı yok. Her zaman halkın yanındayız. Ben insanlara varoş demişim, evet dedim. Neden dedim? Halkın sağlığını hiçe sayan insanlar için dedim" şeklinde konuştu.