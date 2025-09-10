Mustafa Sandal konserde reji çalışanına hakaret etti

Mustafa Sandal'ın son konserindeki davranışları tepki çekti..

Mustafa Sandal, 5 Eylül'de İzmir'de düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne aldı.

GÖREVLİYE HAKARET ETTİ

Sandal, sahnedeki ekranda kendisini gösteren rejideki görevli kişiye dönerek; "Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin." dedi.

SANDAL'A TEPKİ YAĞDI

O anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Mustafa Sandal’a tepki yağdı.

TETSED TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği, görüntülerin yayılmasının ardından bir açıklama yaptı. Yaşanan duruma sessiz kalmayan dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etkinlik sektörünün görünmeyen kahramanları olan ışık, ses, dekor ve sahne çalışanları; sanatçıların sahnede parlamasını mümkün kılan emekçilerdir. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan "takip spot" ışığını "seyirciye çevirmek" şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiç saymakla kalmayıp, temel bir teknik bilgiden dahi uzak olduğunu göstermektedir.

"HAKARET KABUL EDİLEMEZ"

Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevline hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır."