Nancy Frangione hayatını kaybetti Rol aldığı pembe diziler ile hafızalarda yer edinen oyuncu Nancy Frangione'den üzücü haber geldi.

Bir döneme damgasını vuran Another World' ve 'All My Children'daki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Nancy Frangione, 70 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini ailesi duyurdu.

Nancy Frangione'ın vefat nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

10 Temmuz 1953'te Barnstable, Massachusetts'te doğan Nancy Frangione, televizyondaki ilk çıkışını 1977'de 'All My Children' dizisinde 'Tara Martin' rolüyle yapmıştı.